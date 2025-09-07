العالم اليوم - لعشاق الفلك.. فيديو يوثق خسوف القمر الكلي

انتم الان تتابعون خبر لعشاق الفلك.. فيديو يوثق خسوف القمر الكلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 10:24 مساءً - شهدت سماء عدد من دول العالم مساء الأحد ظاهرة فلكية تمثلت في خسوف كلي للقمر، في مشهد جذب أنظار عشاق الفلك والمراقبين في مختلف أنحاء العالم.

ورصد معهد الفلك الدولي الخسوف الكلي ببث مباشر على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا القمر الذي أطلق عليه لقلب قمر الدم واضحا للغاية.

وفي حين أن رصد كسوف الشمس يتطلب نظارات خاصة، فلا حاجة في المقابل سوى إلى طقس ملائم وسماء صافية والتواجد في الموقع المناسب لمشاهدة خسوف القمر.

وتحدث ظاهرة قمر الدم التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.

يتحول لون القمر إلى الأحمر أثناء انزلاقه إلى ظل الأرض الذي يحجب أشعة الشمس، ويفقد تدريجيا بريقه الأبيض.

وهذا الخسوف الكلي للقمر، وهو الثاني هذا العام بعد الخسوف الذي رُصد في مارس، يشكل مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع العام المقبل في 12 أغسطس 2026.