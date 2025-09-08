نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد غزة: "عاصفة هائلة ستضرب القطاع اليوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، بتوسيع نطاق المناورات العسكرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "عاصفة هائلة ستضرب سماء القطاع"، في إشارة إلى تصعيد محتمل في العمليات العسكرية.

الجيش الإسرائيلي يستعد لـ "حسم المعركة"

وخلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، أوضح كاتس أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لحسم المعركة"، مؤكدًا أن تل أبيب لن تتراجع عن أهدافها العسكرية.

شروط إسرائيل: إعادة المحتجزين ونزع السلاح

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي حركة حماس بإعادة المحتجزين وإلقاء السلاح، ملوحًا بأن إسرائيل "ستدمر غزة وتقضي على حماس إذا لم تستسلم لشروطها".