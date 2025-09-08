نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية: إصابة 15 شخصًا في إطلاق نار قرب مفترق راموت بالقدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، عن وقوع حادث إطلاق نار قرب مفترق راموت شمال القدس، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

عدد الإصابات وحالتهم

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جهاز الإسعاف قوله إن 15 شخصًا أصيبوا في الحادث، بينهم 5 إصابات خطيرة، بينما تتلقى الحالات الأخرى العلاج في المستشفيات.

رد أمني سريع

وأوضحت الشرطة أن عناصرها ورجال الأمن المتواجدين في الموقع أطلقوا النار على شخصين، مؤكدة أنهم منفذا العملية، مشيرة إلى "تحييدهما" بعد تنفيذ الهجوم.

سياق الحادث

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه القدس ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية توترًا أمنيًا متصاعدًا، على خلفية التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.