منظمة التحرير الفلسطينية تثمن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

أحمد جودة - القاهرة - أشادت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الإثنين، بالموقف المصري الثابت والرافض لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة أن القاهرة وقفت بحزم في وجه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى تمرير هذا المخطط.

تصريحات أحمد مجدلاني

قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لقناة سي جي تي إن الصينية: "نقدر موقف مصر الثابت على الرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لمواجهة خطط ترحيل الفلسطينيين".

وطالب مجدلاني المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح لإدانة السياسات الإسرائيلية، وفرض عقوبات على تل أبيب لردعها عن جريمة التطهير العرقي، إلى جانب إيقاف سياسة الضم التدريجي في الضفة الغربية والتهجير القسري في الأغوار.

فتح: مصر أحبطت مخطط التهجير

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة فتح، عبد الفتاح الدولة، أن مصر نجحت بالفعل في إحباط محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إصرار القاهرة على موقفها سيحول دون تنفيذ هذه الخطط.

وأضاف أن الموقف العربي الرافض للتهجير يعزز من صلابة الموقفين المصري والأردني، إلى جانب الموقف الفلسطيني، في مواجهة إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي في هذا المشروع.