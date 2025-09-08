العالم اليوم - بالفيديو.. نجم منتخب العراق يفقد أعصابه ويقوم بركل لاعب

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. نجم منتخب العراق يفقد أعصابه ويقوم بركل لاعب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 01:08 مساءً - تُوِّجَ منتخب العراق الأول لكرة القدم بلقب كأس ملك تايلاند، لكن المباراة النهائية طغى عليها أحداث مؤسفة تسبب بها لاعب منتخب العراق مهند علي "ميمي".

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، أقدم "ميمي" على ركل مهاجم منتخب تايلاند في قدمه، مما تسبب بإصابة بالغة، واندلاع مشاجرة كبيرة بين الفريقين، انتهت بطرد ميمي من اللقاء.

وبالرغم من هذه الأحداث، انتصر المنتخب العراقي على صاحب الأرض والجمهور منتخب تايلاند 1 - 0 في المباراة التي احتضنها ملعب كانشانابوري الدولي في تايلاند.

وأكمل المنتخب العراقي المباراة بـ 9 لاعبين بعد أن تعرض فرانس بطرس إلى الطرد في الدقيقة 76 قبل طرد ميمي في الدقيقة 94.

وسجل هدف المنتخب العراقي والمباراة الوحيد مهند علي "ميمي" في الدقيقة 75 بضربة رأس.