العالم اليوم - الإمارات تؤكد أن ضم أي أراض في الضفة الغربية خط أحمر

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 04:21 مساءً - جددت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، التأكيد على أن ضم أي أراض في الضفة الغربية يعد خط أحمر، مشددة على أن أي "خطوة إسرائيلية في إطار ضم أرض في الضفة الغربية ستقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم للسلام".

وقالت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة في كلمة خلال النسخة الثانية من منتدى هيلي في أبوظبي: "تظل فلسطين في صلب جهود إحلال السلام في المنطقة. وقد جاءت الاتفاقيات الإبراهيمية لتؤكد مبدأي التعايش والتكامل".

وتابعت: "لذلك فإن ضم الأراضي الفلسطينية خط أحمر. ولا يمكن وضع حد لمعاناة الشعبين إلا بالسعي الجماعي إلى إحلال السلام".

وأضافت أن "مستقبل فلسطين هو حجر الزاوية لمستقبل سلمي في الشرق الأوسط". مشددة على أن "إنهاء الحرب في غزة لا يحتمل المزيد من التأخير".

وبشأن ملف الحرب في السودان قالت الوزيرة الإماراتية: "نسعى لانهاء النزاع في السودان وقيام حكم مدني".

ومن جانب آخر اعتبرت لانا نسيبة أن "اتفاق برنامج إيران النووي يحقق الاستقرار في الخليج العربي والمنطقة".