نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاتس عن عملية القدس: ستكون لها تداعيات خطيرة وبعيدة المدى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليقا على عملية إطلاق النار في القدس اليوم، إنه سيكون لهذا الاعتداء البشع تداعيات خطيرة وبعيدة المدى.

وقال كاتس: "سيكون لهذا الاعتداء البشع تداعيات خطيرة وبعيدة المدى. وكما حسمنا الإرهاب الفلسطيني في شمال الضفة الغربية – سنفعل ذلك قريبا أيضا في مخيمات إرهاب أخرى"، وفق تعبيره.

وكانت مراسلتنا أفادت بأن عدد القتلى في الهجوم على حافلة عند مفترق راموت بالقدس، ارتفع إلى 7، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، إصابات بعضهم حرجة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من موقع الحادث إنه سيتخذ خطوات قاسية ردا على عملية إطلاق النار.

وقال نتنياهو إن هذه "العملية لن تقيد أيدينا بل ستزيدنا تشددا"، معتبر أنها "تؤكد أن جميع الإسرائيليين في دائرة إطلاق النار".

وأضاف نتنياهو أن "الحرب مستمرة في القدس أيضا"، معربا عن "أسفه لعدم النجاح بإحباط عملية إطلاق النار بالقدس اليوم".

من جهته، هدد بن غفير بطرد عائلات منفذي العمليات، داعيا الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان