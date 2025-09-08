نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوادر أزمة دبلوماسية مع تل أبيب.. إسبانيا تستدعي سفيرتها من إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعت إسبانيا من إسرائيل سفيرتها للتشاور وذلك بعد إعلان وزير الخارجية جدعون ساعر عن منع وزيرين إسبانيين من دخول إسرائيل رافضة في الوقت نفسه اتهامها بـ "معاداة السامية".

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الاثنين، استدعاء سفيرتها لدى إسرائيل للتشاور، ردا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الذي زعم أن الخطوات التي اتخذتها مدريد ضد إسرائيل "نابعة من دوافع معادية للسامية".

ورفضت إسبانيا "الاتهامات الزائفة" الإسرائيلية لها بمعاداة السامية والتي صدرت عن ساعر بعدما أعلن رئيس وزرائها، بيدرو سانشيز عن تسعة إجراءات تهدف لوقف الإبادة في غزة، وأكدت مدريد أن مواقفها تستند إلى مبادئ القانون الدولي.

وشددت أن إسبانيا "لن تُذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان". وذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية إجراءات ضد إسرائيل من بينها حظر الأسلحة ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية