العالم اليوم - "هاربة أم كاذبة".. مسيرات "الحوثي" تربك إسرائيل

"هاربة أم كاذبة".. مسيرات "الحوثي" تربك إسرائيل

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 08:16 مساءً - شهدت إسرائيل، الإثنين، حالة من الارتباك عقب تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متفرقة، بينها البحر الميت، على خلفية ما وصف بداية بأنه تسلل لطائرة مسيّرة معادية قادمة من اليمن.

ووفقا لما أفاد به الجيش الإسرائيلي، فإن صفارات الإنذار التي دوت في المناطق المذكورة تبيّن لاحقا أنها إنذارات كاذبة.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد أفادت بأن طائرات مروحية عسكرية استمرت في ملاحقة الجسم الطائر "الذي ظل يحلق في الأجواء على نحو غير معتاد لأكثر من 20 دقيقة".

وعلى إثر ملاحقة الطائرة "الهاربة"، تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون الدولي، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، كإجراء احترازي حتى اتضاح طبيعة التهديد.

بيان الحوثي

وأعلنت جماعة الحوثية، تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها استهدفت مطار رامون في إسرائيل، بـ3 طائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان " استهدفنا مطار اللد في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في "ديمونة" بفلسطين المحتلة وحققت أهدافها بنجاح".

وفي وقت سابق، أسقط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في اليمن فوق جنوب إسرائيل، بالقرب من مطار رامون.

كما أكد الجيش تفعيله لصفارات الإنذارات في منطقة ديمونا بالنقب، إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

ومنذ مقتل رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وعدد من وزرائها في صنعاء قبل أيام، في غارة إسرائيلية، صعدت الجماعة المتحالفة مع إيران وتيرة هجماتها ضد إسرائيل، ولكن الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض معظمها.