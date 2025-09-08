نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد طفل وإصابة شابين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد طفل وإصابة شابين بجروح وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الإثنين، برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين.

وأوضح مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية أن "طفلا قتل برصاص الاحتلال في مخيم جنين، كما أصيب شابان بالرصاص الحي في البطن بجروح خطيرة، وجرى إدخالهما إلى غرفة العمليات".

وذكرت وزارة الصحة أن "القتيل هو الطفل إسلام عبد العزيز نوح مجارمة (14 عاما)".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفادت بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (22 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في البطن، داخل مخيم جنين، ونقلته إلى المستشفى. كما نقلت طفلة (12 عاما) أصيبت في يدها عقب ملاحقتها.

هذا وأضافت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية حاصرت مجموعة من المواطنين داخل حارة البشر بعد محاولتهم الوصول إلى منازلهم داخل مخيم جنين لتفقدها وأخذ بعض أغراضهم الشخصية، مضيفة أن الجنود أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة شابين بجروح خطيرة، كما أصيبت طفلة جراء سقوطها على الأرض أثناء مطاردة الجنود لها