"رويترز": قطر حثت قادة حماس على التعامل بإيجابية مع المقترح الأمريكي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز"، مساء الاثنين، بأن قطر حثت قادة حركة حماس على التعامل بإيجابية مع المقترح الأمريكي.

وقال مصدر رسمي للوكالة إن رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، ضغط على قادة حماس للرد إيجابيا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفقة تفرج بموجبها الحركة عن جميع الأسرى خلال يوم واحد وتتوقف عملية السيطرة على غزة.

والأحد، أكدت حركة حماس ترحيبها بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان، موضحة أنها توصلت عبر الوسطاء لبعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق.

وقالت حماس في بيان: "وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبهذه المناسبة فإن حركة حماس ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا".

وأضاف البيان: "تؤكد حماس أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا".

وأوضحت الحركة أن "ذلك سيكون مع ضمانة التزام العدو بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها".

كما أشارت إلى أنها على اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم في الأيام الأخيرة مقترح صفقة شاملة إلى حركة حماس مع تغييرات جوهرية عن المقترحات السابقة.

وذكرت "القناة 12" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة بشأن المقترح الأمريكي، أن إسرائيل ستنسحب بشكل كامل من قطاع غزة.

وبينت أن ذلك مرهون بقدرة الحكومة الجديدة في غزة على فرض الأمن.

ووفقا للمقترح، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى والجرحى الـ 48 في اليوم الأول من الصفقة إلى جانب إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وينص المقترح على أنه ستوقف إسرائيل عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على مدينة غزة، وستبدأ مفاوضات فورية بقيادة شخصية من الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، وما لم تختتم المفاوضات فلن يستأنف القتال.

وذكرت "القناة 12" العبرية أنه سوف يطلب من حماس الاعتماد على تصريحات ترامب المؤيدة لإنهاء الحرب، وعلى افتراض أنه عندما يعود المختطفون إلى منازلهم، فإن إسرائيل سوف تجد صعوبة في الحصول على الشرعية لمواصلة الحرب.

هذا، وبين موقع "أكسيوس" أن الاقتراح الأمريكي الجديد لحماس يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الـ48 المتبقين مقابل وقف إطلاق النار ونهاية العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، حسب مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل.

وبالإضافة إلى ذلك، ستفرج إسرائيل عن 2500 - 3000 أسير ومعتقل فلسطيني محتجزين في سجونها، بما في ذلك المئات الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

ووفقا للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات على الفور بشأن شروط إنهاء الحرب بما في ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس، ومطالب الحركة بالانسحاب النهائي والكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وشدد المقترح على أنه إذا استجابت حماس للمبادرة بشكل إيجابي، فإن ترامب سيعمل بنشاط على وضح حد للحرب، وسيستمر وقف إطلاق النار ما دام استمرت المفاوضات حول شروط إنهائها