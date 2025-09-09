نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا تعلق على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني السابق حول "طريقة التفكير السوفيتية" في كييف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني السابق دميتري كوليبا حول "طريقة التفكير السوفيتية" في هياكل السلطة في كييف.

ونقلت زاخاروفا تصريحات كوليبا على "تلغرام" التي قال فيها: "بشكل عام، أميل إلى الدفاع عن حكومتنا، ولكن في بعض الدوائر في هياكل السلطة، لا تزال طريقة التفكير السوفيتية القديمة سائدة، والتي بموجبها إذا سافرت إلى الخارج كمواطن حر، فإنك تصبح تلقائيا عميلا يتآمر ضد الدولة".

وعلقت عليها: "إذن، هل أدى تفكيك الشيوعية الذي أعلن عنه زيلينسكي، وفقا لوزيره السابق، إلى التحول إلى السوفيتية؟ إنها مؤامرة في مستشفى للأمراض العقلية. ولكن في الوقت نفسه، فإن مثل هذه التصريحات لها دلالة وهي أن بناء الديمقراطية وفق النموذج الليبرالي المتطرف أدى إلى ظهور الدكتاتورية في أوكرانيا".

وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية ذكرت في وقت سابق أن كوليبا غادر إلى بولندا بسبب قانون يحظر على الدبلوماسيين السابقين السفر إلى الخارج، ويُزعم أنه تمكن من عبور الحدود قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وأكد موقع Hromadskeفي وقت سابق نقلا عن المكتب الصحفي لكوليبا، أن الحكومة اعتمدت في 3 سبتمبر قرارا يمنع الدبلوماسيين السابقين برتبة سفير فوق العادة ومفوض من مغادرة البلاد، ولكنه أكد أن الوزير السابق غادر في رحلة عمل قبل الإعلان عن القرار.