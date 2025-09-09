العالم اليوم - اختراق العقل.. الذكاء الاصطناعي يحلل النفسية عبر الصوت

انتم الان تتابعون خبر اختراق العقل.. الذكاء الاصطناعي يحلل النفسية عبر الصوت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 03:24 صباحاً - نجحت جامعة جورجية، في إنشاء نظام ذكاء اصطناعي، قادر على تحليل أنماط الصوت لتحديد السمات النفسية للإنسان، ما يمكن من الكشف عن الأبعاد المعرفية والعاطفية والسلوكية للأفراد بدقة ملحوظة.

وبحسب ما نشرت وكالة رويترز، فإن الابتكار من إنتاج جامعة الأعمال والتكنولوجيا (BTU) في تبليسي بجورجيا، ويقوم بفحص تفاصيل الكلام البشري، بما في ذلك النبرة، والإيقاع، والرنين، والسرعة، والتوقفات، والتقلبات العاطفية، لبناء ملف نفسي مفصل.

هذا الملف يعرف الناتج باسم "الرمز النفسي"، ويعمل كمؤشر يرسم كيف يفكر الشخص ويشعر ويتفاعل، كاشفا عن أبعاد الشخصية التي كانت صعبة القياس سابقا.

يوفر "الرمز النفسي" منظورا جديدا لفهم الوعي البشري، وأصبح هذا الإنجاز ممكنا من خلال دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع أبحاث التحليل النفسي الصوتي.

يسمح الرمز النفسي للمتخصصين بتفسير السلوك والدوافع وإمكانات النمو، هذا النهج لا يعزز البحث الأكاديمي فحسب، بل يفتح أيضا أبوابا للتطبيقات العملية في الصحة النفسية والتعليم والتنمية الشخصية.

ومن خلال تحويل إشارات الصوت إلى بيانات قابلة للقياس، يساهم نظام BTU المسمى باسم الجامعة، في تقدم كل من علوم الإدراك والذكاء الاصطناعي.

ويؤكد الباحثون، أن التقنية صممت لتكمل عمل علماء النفس، وليس لاستبداله، من خلال "اختراق" العقل البشري عبر الصوت، يفتح النظام إمكانيات للبحث العلمي والتطبيقات العملية، محوّلًا الطريقة التي يفهم بها الناس أنفسهم.