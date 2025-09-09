نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي في قمة البريكس: لن نقبل بتهجير الفلسطينيين.. ومجلس الأمن عاجز بسبب الفيتو في المقال التالي

السيسي في قمة البريكس: لن نقبل بتهجير الفلسطينيين.. ومجلس الأمن عاجز بسبب الفيتو

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الاتصال المرئي، في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات تجمع البريكس، بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، حيث استعرض رؤية مصر للتحديات الدولية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب على غزة، وإصلاح المنظومة الأممية.

القضية الفلسطينية في صدارة كلمة السيسي

أكد الرئيس رفض مصر القاطع لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، محذرًا من أن ما يجري في غزة يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ووأد حل الدولتين.

شدد على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتجويع وحرمان من الخدمات الصحية تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة وصلت إلى حد إعلان المجاعة في القطاع.

جدد رفض مصر لمخططات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وبناء المستوطنات لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي.

استعرض جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

أعلن أن مصر أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار غزة حظيت بتأييد عربي ودولي، وستستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعمار القطاع فور وقف إطلاق النار.

دعا إلى دعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

انتقاد مجلس الأمن والازدواجية الدولية

وصف السيسي الوضع الدولي الحالي بأنه منهار ومليء بازدواجية المعايير، حيث تُنتهك القوانين دون مساءلة.

أكد أن مجلس الأمن بات عاجزًا عن القيام بدوره بسبب حق النقض (الفيتو)، الذي تحول إلى أداة لشل المؤسسة الأممية وعزلها عن الواقع.

دعا إلى إصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما في ذلك إلغاء الفيتو، لاستعادة ثقة الدول في المنظومة الأممية.

أولويات مصر داخل البريكس

تعميق التشاور بين الدول الأعضاء حول القضايا المشتركة.

إطلاق مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الزراعة، البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي.

تعزيز التعاون المالي عبر المعاملات بالعملات المحلية وتفعيل دور بنك التنمية الجديد.

مواجهة التغير المناخي برفض السياسات الأحادية، مع مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بالتزامات التمويل ونقل التكنولوجيا للدول النامية.

أكد الرئيس السيسي أن العالم يعيش لحظة دقيقة تتطلب عملًا جماعيًا أكثر فاعلية، مشددًا على أن مصر ستواصل الدفاع عن الشرعية الدولية، والعمل من أجل سلام عادل وتنمية مستدامة لشعوب المنطقة والعالم.