العالم اليوم - القوات الروسية تتقدم.. وقائد الجيش الأوكراني يقر بتفوق الروس

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 08:19 صباحاً - أكد مسؤول موال لروسيا في مقاطعة زابوريجيا تقدم القوات الروسية في المقاطعة، فيما أقر قائد الجيش الأوكراني بتفوق روسي كبير على جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

تفصيلا، أكد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا الخاضعة للسيطرة الروسية فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية دخلت قرية بريمورسكويي، التابعة للمقاطعة، باتجاه ستيبنوغورسك على خط جبهة زابوريجيا، وتجري معارك لتحريرها.

وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية "دخلت إلى بريمورسكوي ووسعت منطقة السيطرة هناك"، مؤكدا أن المعارك مستمرة لتحرير القرية.

تقع مدينة بريمورسكوي بالقرب من خزان كاخوفكا السابق على طول الطريق السريع المؤدي إلى مدينة زابوريجيا، والتي تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأشار إلى أن الجيش يتقدم إلى الأمام، واتخذ مواقع جديدة، وضغط على القوات الأوكرانية تدريجيًا للانسحاب.

سيرسكي: روسيا تتمتع بتفوق كبير على الجبهة

من ناحية ثانية، قالت أوكرانيا، أمس الاثنين، أن روسيا تتمتع بتفوق كبير في القوى البشرية والموارد على خط المواجهة شرق البلاد حيث يحقق جيش موسكو تقدما منذ أشهر.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "العدو يتمتع بتفوق ثلاثي في القوات والموارد وفي مناطق التمركز الرئيسية، ويمكنه التفوق بأربعة إلى ستة أضعاف"، ملخصا التطورات الميدانية خلال الشهر الماضي.

وأظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات قدمها معهد دراسات الحرب أن القوات الروسية تقدمت في شرق أوكرانيا طوال شهر أغسطس، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا مقارنة بالأشهر السابقة.

وأضاف سيرسكي "يستخدم العدو تكتيك التقدم الزاحف بمجموعات مشاة صغيرة، محاولا التسلل إلى قرى مستغلا المسافات بين المواقع، ومتجنبا القتال المباشر".

وأضاف أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مساحة 58 كيلومترا مربعا وعدة قرى صغيرة.

يشار إلى أن روسيا تسيطر الآن على نحو 20 % من أوكرانيا، وقالت إنها ستواصل القتال ما لم يتم التوصل إلى سلام بشروطها.