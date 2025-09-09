العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا لجميع سكان مدينة غزة بالإخلاء

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا لجميع سكان مدينة غزة بالإخلاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:28 صباحاً - أمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ‬جميع سكان مدينة غزة وكل أحيائها بالإخلاء قبل أن يشن هجوما جديدا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقا عالميا بشأن مصير القطاع بأكمله.

ووجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى جميع سكان المدينة والمتواجدين في كل أحيائها من المدينة القديمة وحي التفاح شرقا وحتى البحر غربا.

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة إلى الإخلاء فورا عبر محور الرشيد باتجاه المواصي حيث "المنطقة الإنسانية"، وقال إنه سيشن عمليات في مدينة غزة بقوة كبيرة.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي إن نحو 100 ألف شخص غادروا مدينة غزة حتى الآن.

وفي وقت لاحق، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على مدينة غزة تطالب سكانها بالإخلاء.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء أيضا، إن إسرائيل هدمت 30 مبنى شاهق الارتفاع في غزة، حيث اتهمت حماس باستخدامها كبنية تحتية عسكرية.

وكانت إسرائيل قالت أمس الاثنين إنها ستكثف غاراتها الجوية على قطاع غزة، في ما وصفته بـ"إعصار مدو"، موجهة تحذيرا أخيرا لحركة حماس بأنها ستدمر القطاع إذا لم تفرج الحركة عن جميع المحتجزين وتستسلم، استجابة لمطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأمس الاثنين أيضا، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان غزة بمغادرتها. مؤكدا أن ما قام به الجيش الإسرائيلي حتى الآن في مدينة غزة ليس سوى مقدمة للعملية الرئيسية المكثفة.

وقال نتنياهو: "أنا الآن في غرفة عمليات سلاح الجو، لقد وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سنسقط أبراج الإرهاب في غزة. هذا هو بالضبط ما نفعله. في اليومين الأخيرين، سقط 50 برجا من هذا القبيل. سلاح الجو أسقطها".

وتابع: "الآن، كل هذا، ليس سوى مقدمة، مجرد بداية. للعملية الرئيسية المكثفة. وهي مناورة برية لقواتنا التي تستعد الآن وتتجمع للدخول إلى مدينة غزة".

وأضاف "لذلك أقول لسكان غزة، أنتهز هذه الفرصة واستمعوا إلي جيدا. لقد رأيتم وتم تحذيركم. اخرجوا من هناك".

وقال نتنياهو: "قضينا على أوكار الإرهاب في 3 مخيمات للاجئين بالضفة الغربية وتوجيهاتي أن نفعل ذلك في أوكار إرهابية أخرى".