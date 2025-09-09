العالم اليوم - محافظة القدس: القوات الإسرائيلية تحاصر 70 ألف فلسطيني

انتم الان تتابعون خبر محافظة القدس: القوات الإسرائيلية تحاصر 70 ألف فلسطيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 11:20 صباحاً - أفاد بيان، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية تحاصر نحو 70 ألف مواطن فلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة، عبر مواصلة "عدوانها" على بلدات وقرى شمال غرب القدس.

وقالت محافظة القدس، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدو، وتغلق مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في المنطقة".

وأشارت المحافظة إلى أن "الاحتلال أعلن أنه سيبدأ بهدم بيوت منفذي "عملية راموت" قرب القدس أمس، حيث يجري عملية مسح كبيرة في المنطقة".

وقتل 6 إسرائيليين وأصيب نحوُ 15 شخصًا في إطلاق نار نفَّذه مسلحان عند مفترق راموت بالقرب من القدس.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.

وفرض الجيش الإسرائيلي طوقًا عسكريًا على أربع قُرى في الضفة الغربية على خلفية هجوم راموت في القدس، ونفّذ اقتحامات واسعة بعشرات الآليات طال قريتي قطنة والقبيبة.