العالم اليوم - كيف يتأهل منتخب مصر إلى المونديال الليلة؟

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 12:24 مساءً - يملك المنتخب المصري فرصة ذهبية، لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، مساء الثلاثاء، عندما يخوض المباراة الحاسمة أمام بوركينا فاسو.

وعلى "استاد 4 أوت"، في عاصمة بوركينا فاسو، أوغادوغو، يدخل منتخب "الفراعنة" مباراة مهمة لحسم التأهل.

كيف تتأهل مصر للمونديال؟

يحتاج المنتخب المصري للانتصار بأي نتيجة على بوركينا فاسو، لضمان تصدر المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية، والتأهل للمونديال.

أما في حال التعادل، فسيحتاج المنتخب المصري للانتصار على جيبوتي أو غينيا بيساو، في الجولة الأخيرة، الشهر المقبل.

وفي حال الهزيمة أمام بوركينا فاسو، فسيحتاج المصريين للفوز في كلا المباراتين في أكتوبر المقبل.

البطاقة الرابعة

ويسعى منتخب "الفراعنة" للتأهل للمرة الرابعة في تاريخه، إلى المونديال.

وسبق للمنتخب المصري أن شارك في بطولات المونديال أعوام 1934 و1990 و2018.

يذكر أن منتخبات الأردن والمغرب وتونس، سبقت مصر، من بين منتخبات العرب، في التأهل لمونديال 2026 الذي تستضيفه 3 دول أميركية شمالية هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.