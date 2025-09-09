نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏سلام: الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم أكبر من واشنطن كي يبسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء اللبناني نواف ‏سلام، إن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم أكبر من واشنطن كي يبسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة.

وأعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.