عاجل- استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في قطر

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في قطر

في تطور خطير هزّ المنطقة مساء الثلاثاء، شهدت العاصمة القطرية الدوحة سلسلة من الانفجارات العنيفة، ما أدى إلى حالة من الذعر والارتباك في محيط «حي كتارا».

وقد شوهدت أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد في سماء المدينة، فيما أكدت مصادر متعددة أن هذه الانفجارات ليست مجرد حادث عابر، بل ترتبط بعملية عسكرية استهدفت قيادات بارزة في حركة حماس.

موقع «أكسيوس»: إسرائيل وراء العملية

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن الانفجار في الدوحة كان عملية اغتيال مخططة بدقة، استهدفت الوفد المفاوض لحركة حماس.

وبحسب التقرير، فإن الاجتماع الذي استهدف كان مخصصًا لمناقشة المقترح الأميركي المتعلق بالتهدئة، وهو ما يجعل التوقيت بالغ الحساسية ويحمل أبعادًا سياسية وأمنية خطيرة.

«رويترز»: شهود عيان سمعوا دوي انفجارات

وأفاد شهود لوكالة أنباء «رويترز» بأنهم سمعوا أصوات عدة انفجارات متتالية في الدوحة عصر الثلاثاء، تلاها تصاعد أعمدة الدخان من محيط «حي كتارا»، وهو ما عزز الرواية حول أن ما جرى لم يكن انفجارًا عرضيًا أو عاديًا.

«جيروزاليم بوست»: استهداف قادة كبار في حماس

بدورها، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن الانفجارات في الدوحة جاءت ضمن عملية استهدفت قادة كبار في حركة حماس، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن هوية المستهدفين أو حجم الخسائر.

تصعيد جديد يضع الوساطات على المحك

العملية – إذا ما تأكدت تفاصيلها – تعني دخول مرحلة أكثر خطورة في المواجهة غير المعلنة بين الاحتلال إسرائيلي وحركة حماس، خصوصًا أنها وقعت على أرض محايدة كانت مقرًا للمفاوضات.

وهو ما قد يعقّد أي مسار تفاوضي مستقبلي ويضع الوسطاء، خاصة الولايات المتحدة وقطر، أمام تحديات غير مسبوقة.