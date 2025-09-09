نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف يصف اتهامات الاتحاد الأوروبي بشأن فون دير لاين بالـ "هراء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على "الهجوم" الروسي المزعزم على طائرة كانت تقل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بلغاريا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "منذ وقت قريب، اتهمونا بأننا كدنا "نقتل" أورسولا فون دير لاين التي كانت تتنقل بالطائرة أو المروحية بين مختلف الدول، لحشد الجهود ضد بلدنا. ثم فجأة ادعوا أن روسيا 'أوقفت' نظام GPS وأن الطائرة أو المروحية كانت على وشك التحطم. لكن ممثلي الاتحاد الأوروبي أنفسهم، بالمناسبة، دحضوا هذا الهراء. إنه حقا هراء!".

وأشار الوزير الروسي إلى أمثلة أخرى لنشر الغرب "أخبارا كاذبة" ضد روسيا، مؤكدا أن أساليبهم في حالة طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية "ما زالت كما هي".

يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كانت قد علقت سابقا على هذه الادعاءات، واعتبرت أن مزاعم هبوط طائرة فون دير لاين باستخدام الخرائط الورقية بسبب ما يسمى "هجمة هجينة" من الكرملين "تنم عن اليأس".