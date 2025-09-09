نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استهداف قيادات حماس بقطر بينهم خليل الحية وخالد مشعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- استهداف قيادات حماس بقطر بينهم خليل الحية وخالد مشعل

أفادت تقارير إسرائيلية أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، كان ضمن القيادات المستهدفة في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة ظهر الثلاثاء. وبحسب وسائل إعلام عربية، فقد شمل الاستهداف أيضًا القيادي البارز زاهر جبارين، في وقت أكدت فيه مصادر إسرائيلية أن العملية جاءت كرد مباشر على هجوم السابع من أكتوبر، الذي ما زال يلقي بظلاله على المنطقة حتى اليوم.

تقارير إسرائيلية: استهداف قيادة حماس في الخارج

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الضربة الجوية التي نفذت بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، كانت موجهة بشكل مباشر نحو قيادات حماس في الخارج، بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين وخالد المشعل.

وأكدت المصادر أن تل أبيب "تنتظر النتائج" للتأكد من حجم الإصابات ومدى نجاح العملية.

بيان الجيش الإسرائيلي: عملية دقيقة ضد قادة حماس

في بيان رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ ضربة مركزة ضد ما وصفه بـ "القيادة الحمساوية في الخارج". وأضاف البيان أن هؤلاء القادة "قادوا أنشطة الحركة لسنوات طويلة ويتحملون المسؤولية المباشرة عن مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

كما أوضح البيان أن الضربة سبقتها "خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية".

مصادر عربية: استهداف اجتماع لقيادات حماس

أكدت مصادر لـ "سكاي نيوز عربية" أن الانفجار في الدوحة استهدف اجتماعًا لقيادات حماس في الخارج. بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن العملية كانت "انتقامية" ضد قادة الحركة، في إشارة إلى أنها جزء من استراتيجية أوسع للرد على الهجمات التي شنتها حماس منذ أكتوبر الماضي.