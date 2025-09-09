نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مفجأة نجاة وفد حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدران من حماس لرويترز، إن وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة، نجا من الهجوم الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن وفد حركة "حماس" نجا من محاولة استهداف إسرائيلية نفذت في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن القيادي في الحركة، خالد مشعل، لم يكن حاضرًا في الاجتماع، مؤكدة "أنه لم يتم تحييده".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، عن تفاصيل الضربة التي وجهت لقادة من حركة حماس في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، ظهر الثلاثاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي والشاباك "هاجما من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

جاء في البيان: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات، ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

ونددت قطر، التي تتوسط بين حماس وإسرائيل، بالهجوم الإسرائيلي "الجبان" على مسؤولي حماس، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت في بيان "هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

وأضافت "نؤكد أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".