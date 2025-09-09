عاجل- قيادات الحركة بخير.. استشهاد نجل خليل الحية ومدير مكتبه في قصف إسرائيلي استهدف اجتماعًا لوفد المفاوضات

أحمد جودة - القاهرة - قيادات الحركة بخير.. استشهاد نجل خليل الحية ومدير مكتبه في قصف إسرائيلي استهدف اجتماعًا لوفد المفاوضات

قيادات الحركة بخير.. استشهاد نجل خليل الحية ومدير مكتبه في قصف إسرائيلي استهدف اجتماعًا لوفد المفاوضات، أكد سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات تليفزيونية، أن القصف الإسرائيلي الذي وقع الليلة استهدف اجتماعًا للفريق المفاوض لبحث المقترح الأمريكي.

وأوضح الهندي أن قيادة الحركة بخير ونجت من محاولة اغتيال وُصفت بالجبانة، مشيرًا إلى أن القصف أسفر عن استشهاد مجموعة من الشهداء على رأسهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه.

وأضاف أن الحركة لطالما أكدت أن دماء قياداتها لا تختلف عن دماء أي فلسطيني، لافتًا إلى أن استهداف الاجتماع جاء في وقت كانت فيه الحركة قد أعطت إشارات إيجابية بشأن المقترح الأمريكي.

وحمل عضو المكتب السياسي لحماس الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذا الاعتداء، مؤكدًا أن هذا الاستهداف لن يثني الحركة عن مواصلة دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.