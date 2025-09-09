نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري ينشر صورة لأحد قتلى الهجوم الإسرائيلي على قيادات "حماس" في الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وسائل إعلام عبرية صورة لأحد القتلى في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات في حركة "حماس" بالعاصمة القطرية الدوحة وقالت إنه جهاد لبد رئيس مكتب القيادي الحمساوي خليل الحية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم الثلاثاء مهاجمة سلاح الجو بشكل موجه قيادة "حماس"، فيما أضافت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين أن خليل الحية وزاهر جبارين من بين المستهدفين في قطر.

وقال مراسل RT إن عددا من عائلة خليل الحية والعاملين في مكتبه لقوا مصرعهم في القصف الإسرائيلي.

من جهته، أعلن خالد القدومي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في إيران أن إسرائيل بدعم أمريكي مباشر، حاولت اغتيال قادة "حماس" خلال اجتماع تشاوري في الدوحة، "لكن العملية باءت بالفشل".

بينما ذكرت "شبكة قدس" الإخبارية نقلا عن مصادر مساء الثلاثاء، إن نجل القيادي في "حماس" خليل الحية ومدير مكتبه قتلا في قصف إسرائيلي استهدف مقر الحركة في الدوحة.