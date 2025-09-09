عاجل- مصر تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتعتبره سابقة خطيرة تهدد جهود وقف إطلاق النار

أحمد جودة - القاهرة - مصر تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتعتبره سابقة خطيرة تهدد جهود وقف إطلاق النار

أعربت رئاسة جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة الدوحة كان مخصصًا لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت مصر أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً مباشرًا على سيادة قطر التي تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة من أجل إنهاء التصعيد في قطاع غزة، محذّرة من أن هذه الخطوة الإسرائيلية تمثل تطورًا بالغ الخطورة يقوّض المساعي الدولية للتهدئة ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وشددت القاهرة على تضامنها الكامل مع قطر قيادةً وشعبًا، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي السافر، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسئولين عنها، حتى لا يستمر مسلسل الإفلات من العقاب الذي اعتادت عليه إسرائيل.