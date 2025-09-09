العالم اليوم - نتنياهو: انتهت حصانة قادة حماس

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: انتهت حصانة قادة حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الضربة التي استهدفت قيادات من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، جاءت ضد من "خططوا واحتفلوا بهجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف نتنياهو في خطاب متلفز: "قتل قادة حماس يعني حماية مستقبل أجيالنا (...) انتهت الأيام التي كان يتمتع فيها قادة الإرهاب بالحصانة في أي مكان بالعالم، الدم اليهودي لا يذهب هدرا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن أسمح بوجود مثل هذا النوع من الحصانة".

وأكد أن إسرائيل "تصرفت بشكل مستقل تماما"، مشيرا إلى أن استهداف قادة حماس "يمكن أن يمهد لإنهاء الحرب".

في المقابل، يكتنف الغموض مصير قيادات الحركةـ إذ قالت مصادر في حماس إن الوفد في الدوحة نجا من الضربة، بينما ذكرت وسائل إعلام عبرية رسمية أن التقديرات تشير إلى تصفية 6 من قادة الحركة، بينهم خليل الحية، رئيس حماس في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية نفذت "بشكل موجه ودقيق" عبر سلاح الجو وبالتنسيق مع جهاز الشاباك.