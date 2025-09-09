نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ السيسي ينجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة ويؤكد دور مصر في استقرار المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي ينجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة ويؤكد دور مصر في استقرار المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية السيد عباس عراقجي وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، والسيد رافاييل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

تعزيز العلاقات المصرية الإيرانية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء الرئيس مع وزير الخارجية الإيراني تناول تطورات العلاقات بين مصر وإيران، حيث نقل الوزير الإيراني تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وتطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأكد السيد الرئيس أهمية مواصلة استكشاف آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي.

اتفاق القاهرة حول الملف النووي الإيراني

أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية التوصل اليوم في القاهرة إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون بينهما، مشددًا على دعم مصر لجهود خفض التصعيد واستعدادها للقيام بدور فاعل في تهيئة بيئة للحوار البناء بين الأطراف المعنية. من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده الكامل للرئيس السيسي وللجهود التي بذلها للتوصل إلى الاتفاق، الذي يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة ويجنبها التصعيد.

لقاء الرئيس مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفيما يتعلق بلقاء السيد الرئيس مع السيد رافاييل جروسي، تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر والوكالة واستعراض أنشطة الوكالة في إطار ولايتها. وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للدور الحيوي للوكالة في دعم منظومة عدم الانتشار النووي، مؤكدًا حق الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. من جانبه أشاد جروسي بالدور المصري ومكانتها الاستراتيجية، مؤكدًا أن نجاح المفاوضات مع إيران وإبرام الاتفاق يعود إلى ثقل مصر وإشراف الرئيس السيسي ومتابعته المباشرة.

دعم مصر لنزع السلاح النووي

أكد الرئيس مجددًا الموقف المصري الثابت بدعم جهود نزع السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتعزيز عالمية معاهدة عدم الانتشار، بما يصون أمن الشعوب من آثار الأسلحة المدمرة.

اللقاء الثلاثي بالقاهرة

وعقب اللقاءين المنفصلين، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا ثلاثيًا ضم وزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث رحّب بالزيارة المشتركة للقاهرة التي تتوج المسار التفاوضي الذي انطلق في أغسطس 2025 بوساطة مصرية. وأشاد الرئيس باتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الذي تم التوصل إليه اليوم بالقاهرة، واعتبره خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار والعودة إلى المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

إشادة بالدور المصري

أكد الرئيس السيسي ضرورة تنفيذ الاتفاق واستئناف التعاون بين إيران والوكالة وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات. من جانبهما أعرب الضيفان عن تقديرهما العميق لرعاية الرئيس السيسي لعملية التوقيع على الاتفاق وقيادته الحكيمة التي مكنت من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدين أهمية الدور المصري في خفض التوترات وتهيئة الأجواء للحوار والسلام في المنطقة.