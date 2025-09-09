عاجل- السيسي: الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية خطوة نحو التهدئة ونزع السلاح النووي في الشرق الأوسط

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية خطوة نحو التهدئة ونزع السلاح النووي في الشرق الأوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رافاييل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر والوكالة، إلى جانب استعراض أنشطتها في إطار ولايتها الدولية.

وقد أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم منظومة عدم الانتشار النووي، مؤكدًا في الوقت ذاته على حق الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

من جانبه، ثمّن جروسي الدور المصري ومكانتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن نجاح المفاوضات الأخيرة مع إيران وإبرام الاتفاق جاء بفضل ثقل مصر ومتابعة الرئيس السيسي المباشرة، وهو ما كان عاملًا حاسمًا في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.

دعم مصر لنزع السلاح النووي

جدد السيد الرئيس خلال اللقاء موقف مصر الثابت في دعم جهود نزع السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار، انطلاقًا من التزامها بترسيخ السلم والأمن الدوليين. كما شدد على أهمية مواصلة العمل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتعزيز عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يحفظ مقدرات الشعوب من أخطار تلك الأسلحة المدمرة.

اللقاء الثلاثي في القاهرة

وعقب اللقاءين المنفصلين، عقد الرئيس السيسي اجتماعًا ثلاثيًا ضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد رحب السيد الرئيس بالزيارة المشتركة التي اعتبرها تتويجًا لمسار تفاوضي انطلق في أغسطس 2025 بوساطة مصرية، رغم التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأكد الرئيس أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالقاهرة لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة يمثل خطوة إيجابية لخفض التصعيد وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار، بما يمهد الطريق للعودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى تسوية سلمية شاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

إشادة بالدور المصري

شدد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاق الجديد واستئناف التعاون بين إيران والوكالة، مع تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية لإعادة إطلاق مسار المفاوضات. وقد أعرب كل من وزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة عن تقديرهما البالغ لجهود الرئيس السيسي ورعايته الحكيمة للعملية التفاوضية، مؤكدين أن الدور المصري كان حاسمًا في خفض التوترات وتهيئة الأجواء للحوار وتحقيق السلام في المنطقة.