عاجل ـ السيسي يجري اتصالًا بأمير قطر ويدين العدوان الإسرائيلي.. مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الدوحة وحماية سيادتها

أحمد جودة - القاهرة - إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي على قطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة قطر أو يهدد أمنها واستقرارها.

تضامن مصر الكامل مع قطر

أوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على تضامن مصر، قيادةً وشعبًا، مع دولة قطر في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معتبرًا ما حدث عدوانًا استفزازيًا وغير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة.

وأكد سيادته دعم مصر الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها قطر من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها.

تقدير قطر للموقف المصري

من جانبه أعرب سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني عن تقديره العميق لموقف مصر الثابت، مثمنًا العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما أطلع الأمير الرئيس السيسي على آخر مستجدات الأوضاع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي السافر.

دعوة لتحرك المجتمع الدولي

واتفق الجانبان خلال الاتصال على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الفج، والعمل على محاسبة المتورطين فيه باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر، مع التأكيد على أهمية وقف أي تجاوزات تمس سيادة الدول حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.