نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ السيسي وأمير قطر يدعوان المجتمع الدولي للتحرك العاجل ضد انتهاكات إسرائيل واحترام سيادة الدول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تناول الموقف من العدوان الإسرائيلي الأخير ضد الدوحة.

إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر الشديدة للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل ضد قطر الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الدول، ووقوفها الكامل بجانب قطر قيادةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء.

تضامن كامل مع الدوحة

شدد الرئيس على أن ما حدث يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً غير مقبول على سيادة وأمن دولة عربية شقيقة. كما أكد دعم مصر الكامل للإجراءات التي تتخذها قطر من أجل حماية استقرارها وسلامة أراضيها.

تقدير قطر للموقف المصري

من جانبه أعرب سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني عن تقديره العميق لموقف مصر، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أطلع سيادته على تطورات الأوضاع في أعقاب العدوان الإسرائيلي.

دعوة لتحرك المجتمع الدولي

واتفق الجانبان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتحمل مسؤولياته في مواجهة الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، والعمل على محاسبة المتورطين فيه باعتباره تهديدًا مباشرًا لسيادة قطر وسابقة خطيرة تمس سيادة الدول كافة.

وأكد الرئيس والأمير أن التصدي لمثل هذه الانتهاكات بات ضرورة ملحة لحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية التي تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم.