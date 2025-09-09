نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: التسوية في أوكرانيا معقدة بسبب العداء بين بوتين وزيلينسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تسوية النزاع في أوكرانيا معقدة بسبب "العداء المتبادل" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي.

وقال ترامب في مقابلة مع إذاعة WABC، يوم الثلاثاء: "قلت إن هذا النزاع يجب أن يكون أسهل من الكل لأن لدي علاقة جيدة مع فلاديمير بوتين".

وتابع: "لكن الوضع معقد لأن هناك كراهية كبيرة بينه وبين فلاديمير زيلينسكي، كبيرة جدا".

واتهم ترامب روسيا بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا، قائلا: "يبدو أنه كلما فكرت أننا قريبون (من الحل)، كان (بوتين) يلقي قنبلة أخرى، وهذا أمر مرفوض تماما".

ومع ذلك أعرب ترامب عن ثقته بقدرته على تحقيق تسوية النزاع. وقال: "إننا سننهيه".

وسبق لترامب أن هدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب استمرار النزاع في أوكرانيا. كما اتخذت إدارته إجراءات ضد عدد من الشركاء التجاريين لروسيا، حيث أعلنت واشنطن عن فرض الرسوم التجارية الإضافية عليهم.