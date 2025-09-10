العالم اليوم - بالأرقام.. ما هو الوضع في غزة الآن؟

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام.. ما هو الوضع في غزة الآن؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 08:15 صباحاً - كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن آخر المستجدات التي تكشف الوضع الحالي في قطاع غزة، مع ترقب وقلق من هجمات عسكرية إسرائيلية في الأيام المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن أكثر من مليون شخص يرفضون النزوح نحو الجنوب، كما كشف عن ضعف البنية التحتية الحالية. هنا أبرز الإحصائيات: أكثر من 1.2 مليون إنسان ما زالوا في مدينة غزة وشمالها يرفضون النزوح نحو الجنوب رغم شدة القصف الإسرائيلي.

يبلغ عدد سكان غزة وشمالها أكثر من 1.3 مليون نسمة، منهم نحو 398 ألفا من سكان محافظة شمال غزة (غالبيتهم نازحون حاليا إلى غرب غزة)، وأكثر من 914 ألفا من سكان محافظة غزة، بينهم 300 ألف نزحوا من الأحياء الشرقية للمدينة نحو وسطها وغربها.

خلال الأيام الماضية، رصدت ظاهرة "النزوح العكسي" من الجنوب نحو غزة وشمالها، حيث اضطر نحو 35 ألف مواطن للنزوح جنوبا تحت وطأة القصف، لكن أكثر من 12 ألفا عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء الأحد الماضي، في ظل انعدام مقومات الحياة في الجنوب.

منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حاليا نحو 800 ألف نسمة، وتُسوّقها إسرائيل كمناطق "إنسانية وآمنة"، تعرضت لـ 109 غارات وقصف متكرر خلفت أكثر من 2000 قتيل.

هذه المناطق تفتقر تماما إلى مقومات الحياة الحقيقية فلا وجود فعلي لمستشفيات ولا وجود لبنية تحتية، ولا تتوافر فيها أي خدمات أساسية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل البقاء فيها شبه مستحيل.

المساحة التي حددها الجيش الإسرائيلي في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة، ويحاول الاحتلال حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان فيها، في سياسة "تهجير قسري" ممنهجة تهدف لإفراغ شمال غزة ومدينة غزة.

