نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء اجتماعًا طارئًا في نيويورك، لبحث الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بناءً على طلب من الجزائر وباكستان والصومال، الأعضاء المنتخبين في المجلس، حسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

إسرائيل تهاجم قطر وتعلن مسؤوليتها

وكانت إسرائيل قد شنت أمس غارة جوية على مقر تابع لحركة حماس في الحي الدبلوماسي بالدوحة، بالتزامن مع انعقاد اجتماع لمسؤولي الحركة لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤوليته الكاملة عن العملية، قائلًا: "إسرائيل بادرت بها ونفذتها، وتتحمل مسؤوليتها الكاملة".

ردود فعل إسرائيلية وفلسطينية

من جانبه، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون انعقاد جلسة مجلس الأمن، وصرّح قائلًا: "لن تكون هناك حصانة لأعضاء حماس لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في قطر… إسرائيل ستواصل العمل بحزم ضد قادة حماس حتى عودة الرهائن".

في المقابل، أكدت حركة حماس أن الغارة تعكس رغبة حكومة نتنياهو في إفشال أي جهود للتوصل إلى اتفاق، محملةً الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم.

تصاعد العزلة الدولية لإسرائيل

ووفقًا للتقارير الأمريكية، أدت الحرب المستمرة في غزة إلى تزايد عزلة إسرائيل دوليًا، حيث طالبت عدة دول غربية، من بينها حلفاء تقليديون لتل أبيب، بضرورة إنهاء الحرب، واتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تعيشها غزة، وسط تقارير عن مجاعة تضرب بعض مناطق القطاع.