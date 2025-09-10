نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب الرئيس الأمريكي: الهجوم الإسرائيلي على قطر لا يخدم مصالحنا.. لكن هناك جانب إيجابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل.

وأوضح فانس أن الإدارة الأمريكية تعتبر الضربة الجوية التي استهدفت الدوحة "خطوة غير مفيدة" لمسار الأحداث.

تصريحات متحفظة مع إشارة إلى "شيء إيجابي"

في مقابلة مع قناة وان أميركا نيوز، أكد فانس أن الرئيس ترامب "غير سعيد" بالهجوم، لكنه أشار إلى أن هناك "شيئًا إيجابيًا" قد ينجم عن العملية، موضحًا أن الضربة ربما أسفرت عن مقتل اثنين من قادة حماس.

التزام أمريكي بإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين

رغم تحفظ واشنطن على الهجوم، شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن بلاده ستواصل العمل على إعادة المحتجزين الإسرائيليين، والسعي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفًا: "نأمل أن نرى في هذه التطورات فرصة لتحقيق بعض السلام".