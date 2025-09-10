نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الداخلية القطرية تعلن استشهاد مؤمن جواد حسونة جراء الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة، أسفر عن استشهاد المواطن مؤمن جواد حسونة حسونة.

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الاستهداف الإسرائيلي، وبناءً على عمل الجهات الأمنية الميداني وجمع الأدلة والاستدلالات، فقد تم التحقق من استشهاد مؤمن جواد حسونة حسونة الذي انتقل إلى رحمة الله جراء هذا الاعتداء الغاشم".

تعازي ومواساة من الداخلية القطرية

وجددت الوزارة تعازيها الصادقة لأسر الشهداء وذويهم، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين الذين تأثروا بالهجوم.

استمرار التحقيقات للتعرف على المفقودين

وأكدت الداخلية أن عمليات الاستدلال والتحقق الميداني ما زالت متواصلة للتعرف على باقي المفقودين، مشيرة إلى الاستعانة بتقنيات تحديد هويات ضحايا الكوارث (DVI) من خلال الإدارات المختصة، وهي:

إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية.

المختبر الجنائي.

مركز الطب الشرعي.

وشددت على أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها فور توافرها بشكل رسمي.

خلفية عن الشهداء السابقين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، إلى جانب همام خليل الحية، نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين، نتيجة الهجوم الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية في الدوحة.