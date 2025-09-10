العالم اليوم - كشف تفاصيل إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

انتم الان تتابعون خبر كشف تفاصيل إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:20 صباحاً - أعلن اتحاد الكرة المصري تفاصيل إصابة عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع الفراعنة في مباراته أمام بوركينا فاسو، الثلاثاء، في مباراة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان عبر موقعه الرسمي: "أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، أن إصابة عمر مرموش لاعب المنتخب في مباراة بوركينا فاسو، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة".

وأضاف: "سيُجري اللاعب أشعة فور وصوله للقاهرة صباح الأربعاء".

وتعرض مرموش، الذي انضم لفريق مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير الماضي، للإصابة في المباراة وتم استبداله قبل الدقيقة العاشرة.

وسيتم تقييم حالة مرموش (26 عاما) في مانشستر سيتي قبل خوض مباراة ديربي مدينة مانشستر، الأحد المقبل، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مرموش شارك كأساسي في آخر مباراتين لفريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه جوسيب غوارديولا، وكان قد شارك كبديل في المباراة الأولى للفريق هذا الموسم أمام وولفرهامبتون.