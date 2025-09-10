العالم اليوم - كاتس يعلق على هجوم الدوحة.. ويحدد شروط إنهاء حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر كاتس يعلق على هجوم الدوحة.. ويحدد شروط إنهاء حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:20 صباحاً - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليقا على عملية استهداف قادة حماس بالدوحة، إن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".

وقال كاتس في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن "إسرائيل ستتحرك ضد أعدائها في كل مكان، ولا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي تعليقا على عملية "قمة النار" التي شنتها المقاتلات الإسرائيلية ضد مسؤولي حماس في الدوحة، قائلا: "سياسة إسرائيل الأمنية واضحة – يد إسرائيل الطويلة ستعمل ضد أعدائها في كل مكان. لا يوجد مكان يختبئون فيه. أي شخص كان شريكا في مذبحة 7 أكتوبر سيحاسب بالكامل".

وأضاف كاتس في معرض حديثه عن سير العمليات العسكرية في مدينة غزة: "إذا لم يقبل قتلة ومغتصبو حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحهم، فسيتم تدميرهم وتدمير غزة".