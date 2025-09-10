العالم اليوم - 11.8 مليار دولار مبيعات إنديتكس المالكة لزارا في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 11.8 مليار دولار مبيعات إنديتكس المالكة لزارا في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:20 صباحاً - ارتفعت أسهم إنديتكس المالكة لزارا بنحو 7 بالمئة في مستهل التعاملات في بورصة لندن، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباحها في النصف الأول من العام، وعلى الرغم من تسجيل مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثاني.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إنديتكس صعوبات في التعامل مع حذر من المستهلكين في ظل أجواء وصفها المدير التنفيذي بأنها "بيئة سوق معقدة".

لكن في مؤشر مشجع، ارتفعت مبيعات الشركة في بداية الخريف من الأول من أغسطس وحتى 8 سبتمبر بنسبة 9 بالمئة على أساس معدل بناء على العملة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وبما يشكل زيادة عن وتيرة بنسبة 5.1 بالمئة من النمو في النصف الأول.

وبلغت مبيعات الشركة الصافية في الربع الثاني المنتهي في 31 يوليو 10.08 مليار يورو (11.81 مليار دولار) وهو أقل من 10.26 مليار يورو التي توقعها المحللون وفقا لتقديرات مجموعة بورصات لندن.

وعزت الشركة أيضا التراجع لضعف الدولار. وقالت إن التغيرات في سعر صرف العملة ستؤثر سلبا على المبيعات بنسبة أربعة بالمئة في 2025، بما يزيد عن ثلاثة بالمئة توقعتها سابقا، إذ يعني ضعف الدولار أن المبيعات في الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق للشركة من حيث الإيرادات بعد إسبانيا، ستقل قيمتها الفعلية باليورو.

وفي بيان، وصف أوسكار جارثيا مارثيراس الرئيس التنفيذي لشركة إنديتكس أداء النصف الأول من العام بأنه "قوي"، مشيرا إلى أن الشركة حققت "مبيعات مرضية في بيئة سوق معقدة" دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من العديد من الشركاء التجاريين مما دفع شركات الملابس التي تصنع منتجاتها في مصانع في آسيا إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة في محاولة للتعويض عن ارتفاع التكلفة.

وأشار مسح أجرته (برايس ووتر هاوس كوبرز) الأسبوع الماضي إلى أن الانفاق في موسم العطلة الصيفية من المستهلكين في الولايات المتحدة سيشهد أكبر انخفاض منذ جائحة كوفيد-19 بضغط من أجواء الغموض التي تكتنف المشهد الاقتصادي بسبب أثر الرسوم الجمركية الأميركية على المتسوقين.

وانخفضت أسهم إنديتكس بنسبة 14 بالمئة منذ بداية هذا العام. وسجلت الشركة ربحا صافيا للنصف الأول بلغ 2.79 مليار يورو بما يمثل زيادة بنسبة 0.8 بالمئة فقط.