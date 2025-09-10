نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة غير معتادة.. نتنياهو يقرر حضور اجتماع الأمم المتحدة دون صحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم اصطحاب أي صحفيين في رحلته المقررة إلى اجتماع الأمم المتحدة هذا الشهر، في خطوة وصفتها الصحيفة بغير المعتادة، بينما لم تُعلن أسباب القرار حتى الآن.

تهديدات جديدة لحركة حماس

وكان نتنياهو قد صرّح في كلمة متلفزة أمس الثلاثاء أنه أعطى توجيهاته للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بـ "القضاء على قادة حركة حماس"، مؤكدًا أن العملية الأخيرة التي استهدفت قادة الحركة في الدوحة نُفذت بالتنسيق مع وزير الأمن وجهاز الشاباك وسلاح الجو الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هؤلاء القادة هم من خططوا واحتفلوا بهجوم 7 أكتوبر 2023، مشددًا على أن "الأيام التي كان يتمتع فيها قادة حماس بالحصانة قد ولّت"، لافتًا إلى قبول إسرائيل بالمبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

تصريحات قادة الجيش والموساد

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، مخاطبًا طياري سلاح الجو، إن "قادة حماس سعوا إلى تدمير إسرائيل، وسنواصل استهدافهم في أي مكان وبأي مدى حتى تحرير الرهائن وهزيمة الحركة".

كما نقلت قناة "i24" عن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دادي برنياع قوله خلال جلسة مجلس الوزراء: "لا يمكن اغتيال كبار قادة حماس في الخارج في الوقت الذي تُجرى فيه معهم مفاوضات".