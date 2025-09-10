نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنغافورة: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاك صارخ لسيادة قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية في سنغافورة، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر.

ونقلت شبكة تشانيل نيوز آشيا عن متحدث باسم الوزارة قوله: "إن سنغافورة تتضامن مع قطر".

كما وصف المتحدث الهجوم بأنه عمل خطير يقوض المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

تحذيرات لرعايا سنغافورة في قطر

وفي أعقاب التصعيد، أصدرت سفارة سنغافورة في الدوحة تحذيرات لرعاياها، دعتهم فيها إلى توخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، مع الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

تفاصيل الغارة الإسرائيلية

وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية أمس الثلاثاء على مقر تابع لحركة حماس في الحي الدبلوماسي بالدوحة، في وقت كان من المقرر فيه عقد اجتماع لمسؤولي الحركة لمناقشة المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.

إسرائيل تعلن مسؤوليتها

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية بلاده عن الغارة الجوية، قائلا: "إسرائيل بادرت بها ونفذتها، وإسرائيل تتحمل مسئوليتها الكاملة".