متظاهرون مؤيدون لفلسطين يهاجمون ترامب داخل مطعم بواشنطن ويصفونه بـ«هتلر عصرنا» (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجوم لفظي من قبل متظاهرين مؤيدين لفلسطين أثناء تناوله العشاء في أحد مطاعم العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث وصفوه بـ "هتلر عصرنا"، وفق مقاطع فيديو تداولتها وسائل الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.

تفاصيل المشهد داخل المطعم

وأظهر مقطع فيديو ترامب واقفًا بالقرب من متظاهرين رفعوا كوفية بألوان العلم الفلسطيني وهتفوا: "حرروا واشنطن.. حرروا فلسطين.. ترامب هو هتلر عصرنا".



وبدا الرئيس الأمريكي مبتسمًا وهو يهز رأسه بهدوء قبل أن يشير لمرافقيه بإنهاء الموقف قائلا: "هيا بنا"، فيما تدخل عناصر جهاز الخدمة السرية لإبعاد المتظاهرين عن المكان.

مرافقة قيادات أمريكية بارزة

رافق ترامب في زيارته للمطعم كل من نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى مسؤولين آخرين في البيت الأبيض بينهم ستيفن ميلر.

وفي مقطع آخر، ظهر نائب الرئيس فانس وهو يصافح بعض رواد المطعم ويدعوهم للاستمتاع بوجبتهم، بينما بدا هيجسيث واقفًا بملامح متوترة على وقع الهتافات المتواصلة ضد ترامب.

البيت الأبيض يعلق

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، نادرًا ما يخرج ترامب لتناول الطعام في أماكن عامة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس وفريقه استمتعوا بعشاء شمل السلطعون والروبيان والسلطة وشرائح اللحم والحلوى في مطعم قريب من مقر الرئاسة الأمريكية.