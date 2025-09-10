نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادتنا تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".