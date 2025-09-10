العالم اليوم - إعلام إسرائيلي: تراجع احتمالات مقتل قادة حماس في الدوحة

انتم الان تتابعون خبر إعلام إسرائيلي: تراجع احتمالات مقتل قادة حماس في الدوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 01:24 مساءً - كشفت تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، عن تراجع احتمالات مقتل قادة حماس بعد الهجوم على مقر إقامتهم في الدوحة، الثلاثاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن "فرص نجاح العملية في قطر تراجعت بشكل كبير".

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى مقتل قادة حماس.

وتابع المصدر الذي لم تذكر القناة اسمه: "ما زلنا نأمل في اغتيالهم، لكن التفاؤل يتضاءل".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدرين من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية، قولهما إنهما "متشائمان بشأن فتك الغارة بمعظم الأهداف، وربما جميعها".

وأضاف المصدران أن تقييم أضرار المعركة لا يزال جاريا.

لكن مصدرا آخر قال للصحيفة إن "جزءا واحدا على الأقل من المهمة أُنجز، وهو بث الرعب في قلوب القادة السياسيين لحماس".

وكانت حماس أعلنت في بيان، الثلاثاء، أن كبار قادتها نجوا من الغارة، لكن 5 أشخاص قتلوا، هم نجل خليل الحية ومدير مكتب القيادي بحماس و3 من الحراس الشخصيين.