العالم اليوم - غضب إسرائيلي بعد تلويح أوروبا بعقوبات: هذا ليس تعاملا مقبولا

انتم الان تتابعون خبر غضب إسرائيلي بعد تلويح أوروبا بعقوبات: هذا ليس تعاملا مقبولا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 02:20 مساءً - شن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هجوما على رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، التي قالت الأربعاء إنها ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين "متطرفين"، وتعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقال ساعر إن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "مؤسفة، وبعضها يتضمن ترديدا لدعاية حماس وشركائها الكاذبين".

وأضاف: "مرة أخرى ترسل أوروبا رسالة خاطئة تعزز حماس والمحور المتطرف في الشرق الأوسط".

واعتبر ساعر أن "إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، تخوض حرب وجود ضد أعداء متطرفين يسعون للقضاء عليها. على المجتمع الدولي أن يدعم إسرائيل في هذا النضال".

وقال الوزير إن "الرئيسة تدرك جيدا جهود إسرائيل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نفسه من بين أطراف أخرى، لتقديم مساعدات إنسانية في غزة. هذه جهود كبيرة تنفذ في ظروف معقدة منذ نحو عامين، ونتائجها ملموسة ميدانيا، من بينها الانخفاض الكبير في أسعار السلع الأساسية في غزة".

ومجددا، كرر ساعر اتهامه لحركة حماس بـ"صنع المعاناة في غزة".

وقال: "كل من يريد إنهاء الحرب يعرف تماما كيف: إطلاق سراح الأسرى، ونزع سلاح حماس، ومستقبل جديد لغزة. الضغط على إسرائيل لن يساعد في ذلك، بل على العكس، سيزيد حماس وأعداء إسرائيل تمسكا بمواقفهم المتصلبة".

واستطرد ساعر: "رئيسة المفوضية تخطئ بخضوعها لضغوط جهات تسعى لتقويض العلاقات بين إسرائيل وأوروبا، وهو توجه يتعارض مع مصالح الدول الأوروبية نفسها. وقبل كل شيء: هذا ليس تعاملا مقبولا بين الشركاء".

وكانت فون دير لايين اعتبرت أن "ما يحدث في غزة هز ضمير العالم. أشخاص يقتلون وهم يتسولون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالا أموات. هذه الصور كارثية. من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا".

وأضافت بكلمة أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن "المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة".