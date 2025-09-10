العالم اليوم - فيديو.. لحظة هجوم جديد على أسطول مساعدات غزة قبالة تونس

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لحظة هجوم جديد على أسطول مساعدات غزة قبالة تونس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - أعلن منظمو الأسطول الذي يقل ناشطين ومساعدات لقطاع غزة، أن قاربا ثانيا منه تعرض ليل الثلاثاء لـ"هجوم بمسيّرة" أثناء رسوه في المياه التونسية، وذلك غداة إعلانه عن ضربة مماثلة استهدفت قاربا ليل الإثنين.

وقال الأسطول الذي انطلق من مدينة برشلونة الإسبانية متجها إلى غزة سعيا لـ"كسر الحصار الاسرائيلي" على القطاع الفلسطيني، إن "قاربا ثانيا من أسطولنا، هو القارب ألما، تعرض لهجوم من مسيّرة أثناء رسوه في المياه التونسية".

وأضاف في بيان على صفحته في "إنستغرام"، أن الضربة تسببت في حريق على سطح المركب تم إخماده سريعا من دون يصاب أحد بأذى".

وقالت ميلاني شفايزر، وهي إحدى منظمات هذه المبادرة لوكالة "فرانس برس": "ليلة ثانية وهجوم ثان بطائرة مسيّرة".

وبحسب البيان فإن القارب "ألما" الذي يرفع العلم البريطاني استهدف في المياه التونسية قبالة سيدي بوسعيد، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

وأوضح البيان أن القارب "لحقت به أضرار ناجمة عن حريق في سطحه العلوي. تم إخماد الحريق وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير".

وسمع دوي صفارات الإنذار في حين تظاهر عشرات النشطاء لفترة وجيزة على شاطئ سيدي بوسعيد احتجاجا بعد الهجوم.

وكان المنظمون أعلنوا ليل الإثنين، أن قاربا آخر هو القارب "فاميلي" تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق على متنه، لكن الحرس الوطني التونسي نفى وقوع أي هجوم جوي، أو رصد أي طائرة مسيّرة في الأجواء وقت الحادثة.

ومن المقرر أن يبحر الأسطول باتجاه غزة الأربعاء.