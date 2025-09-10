العالم اليوم - ألمانيا: هجوم الدوحة لم يغير موقفنا تجاه إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا: هجوم الدوحة لم يغير موقفنا تجاه إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 04:20 مساءً - أعلنت ألمانيا، الأربعاء، رفضها انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها، لكنها أكدت استمرار دعمها لإسرائيل.

وذكر متحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي دوري: "أنتم تعلمون موقفنا الأساسي تجاه دولة إسرائيل، ولم يتغير شيء".

وأتت تصريحات المتحدث بعد يوم من شن إسرائيل غارة جوية استهدفت قادة من حركة حماس في الدوحة.

وعندما سئل عن اقتراح المفوضية الأوروبية بتعليق التدابير التجارية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، قال المتحدث إن هذه الخطوة لم تحظ بأغلبية في المجلس الأوروبي حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الألماني قال إن برلين على علم بمقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل، و"ننتظر التباحث بشأنها".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين "متطرفين" وتعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وتعكس المقترحات انتقادات الاتحاد الأوروبي المتزايدة لسلوك إسرائيل في حرب غزة، والضغوط المتزايدة على الهيئة التنفيذية للاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحتاج المقترحات إلى دعم واسع أو جماعي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر من المرجح أن يكون صعب المنال في ظل الانقسام العميق بين دول الاتحاد بشأن الشرق الأوسط.

لكن فون دير لايين أوضحت أن الاقتراح يهدف أيضا أن يكون بمثابة "إشارة سياسية".