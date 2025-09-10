العالم اليوم - مرموش يغيب عن قمة مانشستر بعد إصابته مع منتخب مصر

انتم الان تتابعون خبر مرموش يغيب عن قمة مانشستر بعد إصابته مع منتخب مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 05:16 مساءً - أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، أن مهاجمه عمر مرموش سيغيب عن قمة مانشستر الأحد، المقبل بعدما تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر.

وتلقى منتخب "الفراعنة" ضربة قوية بإصابة مرموش بعد عدة دقائق من صفارة البداية، في التعادل السلبي مع بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم، الثلاثاء.

وقال طبيب منتخب مصر إن اللاعب (26 عاما) يعاني كدمة في أربطة الركبة.

وقال مانشستر سيتي في بيان: "تشير النتائج الأولية للأشعة التي أجريت له في مصر إلى أنه لن يكون متاحا للمشاركة في قمة مانشستر يوم الأحد، وسيعود الآن إلى إنجلترا لمزيد من التقييم وبدء إعادة تأهيله".

وأنهى مرموش، الذي انضم إلى سيتي في يناير، الموسم الماضي برصيد 8 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات، لكنه لم يهز الشباك معهم حتى الآن هذا الموسم.

وتمثل هذه الإصابة ضربة موجعة لسيتي بقيادة المدير الفني جوسيب غوارديولا، الذي يحتل المركز الثالث عشر بعد مرور 3 جولات بفوز واحد فقط.

ويغيب عن سيتي بالفعل ريان شرقي وماتيو كوفاتشيتش بعد تعرضهما لإصابات طويلة الأمد، كما تحوم شكوك حول مشاركة فيل فودن وسافينيو.