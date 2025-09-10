العالم اليوم - ولي العهد السعودي: غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت

انتم الان تتابعون خبر ولي العهد السعودي: غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 07:20 مساءً - قال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، إن "أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات"، مشددا على أن "موقف المملكة ثابت، هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته".

وخلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي، رفض الأمير محمد بن سلمان ودان "اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

كما أكد أن السعودية ستكون مع قطر "في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك".

ودان ولي العهد السعودي "استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري".

وقال: "أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته".

واعتبر أن "مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002 وقمنا بتفعيلها دوليا عبر منظور حل الدولتين، تشكل اليوم مسارا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "أثمرت جهود المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة، وإذ نشكر كل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة نكرر الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة".