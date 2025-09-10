نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر: قطر تطلب تأجيل جلسة مجلس الأمن حول الضربات الإسرائيلية على الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" بأن الدوحة طلبت تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي إلى الخميس بشأن الضربات الإسرائيلية، وقد يحضرها رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال المصدر إن "قطر طلبت تأجيل الاجتماع، ومن المرجح أن يحضره رئيس وزرائها غدًا".

وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأربعاء 10 سبتمبر الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة "حماس" في الدوحة، لافتًا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".

كما وجهت دولة قطر رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي، وأعربت في رسالتها عن إدانتها "بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي الذي يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة المواطنين القطريين والمقيمين على أراضيها".